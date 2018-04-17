Работники театральных музеев встретятся на семинаре в Татарстане

фото министерство культуры РФ

Регистрация на V Всероссийский семинар "Театральный музей в пространстве современной культуры" продолжается. Семинар пройдет в Казани 15–18 мая.

В программе семинара — научно-практическая конференция "Музей и театр: живая история" с представлением притеатральных музеев/архивов Республики Татарстан и близлежащих регионов; презентации театральных музеев/архивов Казани и других регионов на национальном портале "Театральные музеи России"; научно-практические занятия в музеях Казанского кремля, Национальном музее Татарстана, а также посещение театральных музеев Казани; встречи с сотрудниками Министерства культуры Республики Татарстан; круглые столы; презентации книг, мастер-классы ведущих музееведов Казани; индивидуальные консультации.

Принимаются заявки на презентации театральных музеев, архивов, коллекций. Срок подачи заявок для участия в семинаре до 10 мая. Анкеты с заявками направлять по адресу.

Также зарегистрироваться на семинар можно через TimePad, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.