В тюменских отделениях "Почты России" внедряют новые технологии

В тюменских отделениях "Почты России" внедряют новые технологии. Фото ИА "Тюменская линия"

Получить совет электронного помощника, передать видеообращение с благодарностью или жалобой не выходя из почтового отделения и воспользоваться мобильным приложеним могут тюменские клиенты "Почты России".

О новых технологиях, самых востребованных услугах и изменениях, которые произойдут в отделениях связи в 2018 году, рассказал директор Тюменского филиала компании Андрей Ершов.

425 офисов "Почты России" действуют в Тюменской области, в них работают более 3 тыс. человек. Отделение № 2 (ул. Водников, 5) считается одним из передовых: здесь используют сразу несколько технических новинок.

"Электронный советчик" дает ожидающим в очереди клиентам голосовые рекомендации по оформлению документов и рассказывает об услугах почты. Сейчас речевые аудиосообщения подключены в двух тюменских офисах и имеют положительный эффект, говорят специалисты.

"Люди, которые пришли к нам, например, за посылками, часто не спешат заполнять бланки. Электронный советчик напоминает им сделать это заблаговременно, пока не подошла очередь. Это существенно сокращает время обслуживания клиентов", - поясняет Андрей Ершов.

Сервис "Видеообращение" - ноу-хау тюменских почтовиков - подключен в трех городских почтовых отделениях в качестве эксперимента. С его помощью клиенты оставляют отзыв о работе отделения, который поступает на рассмотрение сотрудникам спецотдела компании.

"Это своего рода электронная книга жалоб и предложений. Клиент может записать видеообращение или составить текстовое сообщение. Ответ придет на электронную почту либо поступит на телефон. В будущем мы планируем добавить возможность оценить качество работы каждого сотрудника", - уточнил Андрей Ершов.

По словам специалистов, большинство претензий клиентов к "Почте России" связаны с розыском почтовых отправлений и жалобами на нарушение сроков доставки. Благодарность тюменцы высказывают за обновление офисов, ставших более комфортными и приспособленными для потребностей горожан. По данным руководителя филиала, в течение 2018 года ремонты пройдут в десяти почтовых отделениях региона.

Перемены ожидают и центральный офис. Перепланировку проведут в зале для обслуживания физических лиц, помещение станет просторнее.

Чтобы избежать очередей, обслуживание на главпочтамте введут в трех залах: для юридических лиц, а также посетителей с посылками выделены отдельные помещения. На случай задержки с обслуживанием в тюменском филиале разработали механизм оперативного реагирования.

"В офисах, оборудованных системой электронной очереди, мы смотрим на долю талонов, которые обслуживаются более 20 минут. Если образуется очередь, мы дополнительно привлекаем специалистов для обслуживания посетителей. Этой же цели служит система видеонаблюдения, которая действует в отделениях почты", - отмечает Андрей Ершов.

Тем же, кто предпочитает экономить время, руководитель тюменского филиала советует использовать мобильное приложение "Почты России". Оно позволяет получить консультацию специалиста с помощью чата, отследить почтовое отправление, заказать на дом доставку корреспонденции, найти ближайшее отделение и узнать график его работы.

В целом, по данным специалистов тюменского филиала компании, самой популярной услугой "Почты России" стал сервис по доставке посылок, в 2017 году в компания перевезла более 2,5 млн посылок для жителей региона. Большими темпами растет финансовый бизнес, который развивается совместно с "Почта Банком". Стабильно растет направление, связанное с доставкой писем, которыми обмениваются юридические лица региона. А вот институт подписки переживает не лучшие времена, в компании говорят о стагнации. Однако существенного падения спроса на подписные издания в "Почте России" не ожидают: печатная пресса у жителей региона, особенно из глубинки, по-прежнему популярна.

Татьяна Ковалева