Ограничение движения большегрузов введено в Уватском районе

фото rosavtodor.ru

Ограничение движения на участках автомобильных дорог с твердым покрытием введено в Уватском районе с 15 апреля по 14 мая. Движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах ограничено с 9 апреля по 1 мая.

Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено на время весеннего паводка.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; на сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно); на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.