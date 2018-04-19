Садоводческие маршруты открываются 28 апреля

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Сезонные садоводческие маршруты в Тюмени возобновят движение 28 апреля.

Как сообщает Тюменьгортранс, первый день выхода на линию дачных маршрутов совпал с рабочим днем, поэтому автобусы будут курсировать по расписанию будних дней.

На дачных направлениях в 2018 году будут работать 55 автобусов в рабочие дни и 73 автобуса в выходные.

Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте в разделе "Расписание", через информационно-справочную службу МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22. В ближайшее время обновленное расписание появится и на автобусных остановках города.

Сводная информация о расписании садоводческих маршрутов на летний период 2018 года – в приложении.