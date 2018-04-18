В тюменской драме открыли выставку театральных фотохудожников

«Прекрасные мгновения театра». Фото ИА "Тюменская линия"

Работы театральных фотохудожников "Прекрасные мгновения театра" представили поклонникам тюменского драматического театра к его 160-летию.

В их числе - 300 работ Сергея Киселёва. Фотограф работал еще в старом здании театра. "Я верю твоим фотографиям", - этими словами поблагодарил за многолетний труд театрального портретиста заслуженный актер России, председатель регионального отделения театральных деятелей России Владимир Орёл.

Сергей Киселёв признался, что при подготовке выставки на него нахлынула ностальгия. "Мне очень приятно, что к юбилею мои работы оказались востребованы. Этих пленок я никогда не касался, лишь иногда просматривал. История театра богата и разнообразна. Например, здесь есть фото спектакля "Призрак Александра Вольфа", который, кажется, шел всего один сезон. Я не помню сюжета, но помню впечатление от него жутковатое и тяжелое", - вспоминает фотограф.

По его словам, снять театральный портрет – задача непростая. Актер в любой момент может надеть маску, скрыв свое истинное лицо. "С этими актерами я прожил определенный период своей жизни. Они мне доверяли, и это чувствуется по портретам. Пока они меня не узнали, не похлопали по плечу – ничего не получалось. Задача фотографа - показать живых людей. Мне кажется, у меня это получилось", - сказал Сергей Киселёв.

200 работ на выставке - Андрея Павлычева. Его творческая биография началась с театра кукол, и этот роман продолжается по сей день. Тема его работ — театральное закулисье. "Пять сезонов я прослужил в театре. Однажды, попав за кулисы театра драмы, я увидел эти лица: еще не на сцене, но уже в роли. Я думал, что актеры меня не примут, но тут актриса мне улыбнулась, и это стало пропуском в закулисный мир. Меня всегда это трогало. Я очень любил снимать эту жизнь", - рассказал Андрей Павлычев.

По словам директора драмтеатра Сергея Осинцева, позднее на выставке появятся работы и Фрола Подлесного – действующего фотографа тюменского драмтеатра. "Фотографировать театр очень сложно. Всегда видно, постановочная это фотография либо она вырвана из сценической жизни. Мы всегда с радостью выставляем тех на своей территории, кому удается увидеть театр в тот самый момент, когда сработал затвор фотоаппарата", - сказал Сергей Осинцев.

﻿ «Прекрасные мгновения театра». Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Лина Орлова