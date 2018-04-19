В Ялуторовском районе закрывают мост через Тобол

фото администрации Ялуторовского района

Мост через реку Тобол на автомобильной дороге Хохлово – Криволукская закроют 20 апреля.

Связано это с приходом весны и возможным превышением допустимого уровня воды в реке.

Движение автобусов по маршруту №107 "Ялуторовск – Криволукская" будет осуществляться до с. Хохлово (маршрут №108). Также организуют движение автобусов до д. Криволукской в объезд (маршрут №107К) со временем отправления 5 часов 40 минут, 17 часов 45 минут от Ялуторовского автовокзала и 7 часов, 19 часов 5 минут – из д. Криволукской, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского района.