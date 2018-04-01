Онлайн-консультацию по ЕГЭ по литературе проведут для выпускников

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Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен по литературе пройдет в социальной сети "ВКонтакте" Минобрнауки 25 апреля с 16 до 17 часов по московскому времени.

Проведет онлайн-консультацию заслуженный учитель РФ, победитель конкурса "Учитель года - 1992, 2001" Москвы, лауреат премии мэрии Москвы в области образования, правительства Москвы и правительства РФ, член Союза литераторов Москвы Александр Гутов.

Он ответит на вопросы зрителей трансляции, расскажет о наиболее оптимальных способах распределения времени на экзамене, подготовке к работе с поэтическим текстом, литературоведческой терминологии и видах сочинений при сдаче ЕГЭ.

Записи консультаций по русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию, истории, химии, биологии, английскому языку, информатике и ИКТ можно посмотреть здесь.