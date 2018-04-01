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Победителей конкурса "Славим человека труда!" назовут в Новом Уренгое

Общество, 10:16 23 апреля 2018

фото https://admtyumen.ru

Победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа наградят во Дворце спорта "Звездный" в Новом Уренгое 26 апреля. 

С декабря 2017 года по апрель 2018 года конкурс проводился на территории регионов УФО в 15 номинациях.

Представители рабочих профессий, инженерных специальностей, мастера народных промыслов и ремесел соревновались на конкурсных площадках Уральского федерального округа за звание лучших в своей отрасли.

Торжественная церемония является важным событием, знаком заслуженного внимания к работникам производственной сферы со стороны органов государственной власти всех уровней, профсоюзных организаций, общественности.

На церемонию награждения прибудут все 70 победителей и призеров из всех регионов УФО. В ней примут участие полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, руководители регионов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

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# конкурс , Новый Уренгой , профессионалы , Славим человека труда , Ямал

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