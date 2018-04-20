В "Одноклассниках" появилось официальное сообщество для учителей

фото Минобрнауки России

Первая официальная площадка для учителей появилась в социальной сети "Одноклассники".

Группа "Мы учителя!" объединит педагогов со всей России, дав им возможность обсуждать актуальные темы, обмениваться опытом с коллегами. Об этом на Московском международном салоне образования заявила глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

В сообществе будут размещать новости сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. На площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях, консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях, рекомендации по организации экскурсий и др.

Также подписчики группы "Мы учителя!" получат доступ к ресурсам "Российской электронной школы" – интерактивным урокам по многим предметам, подготовленным лучшими педагогами страны.

С помощью инструментов таргетинга "Одноклассники" предложат вступить в сообщество всем учителям, зарегистрированным в социальной сети. В данный момент на площадке существует более 10 тыс. профессиональных сообществ учителей и педагогов, самые массовые из которых насчитывают сотни тысяч участников, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.