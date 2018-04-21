Минфин России ожидает профицит бюджета

Профицит. Фото ИА "Тюменская линия"

Валовой внутренний продукт повысится на 0,5 процента в 2018 году, сообщает агентство "Интерфакс".

Федеральный бюджет РФ в 2018 году при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры будет сведен с профицитом, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

"По 2018 году мы, в случае, если сохранятся такие же ценовые пропорции (на нефтяном рынке - ИФ), мы выйдем с профицитом. Возможно, даже будет 0,5% ВВП профицит бюджета. Мы пополним наш Фонд национального благосостояния в чистом виде", - сказал министр.

Министерство готовит поправки в бюджет 2018 года, сообщил Антон Силуанов: "Будем определяться с теми приоритетными задачами, которые правительство поставило. Все идет в плановом порядке".

В поправках будет отражен новый прогноз по исполнению бюджета. "Потому что цены на нефть выше, чем закладывались в прогнозе, и мы это учтем в новом проекте", - пояснил министр.

По его словам, увеличение расходов возможно "только за счет ненефтегазовых доходов, в небольших объемах". "Пока еще рано говорить (какой именно будет объем - ИФ), мы в правительстве на следующей неделе обсудим эту тему", - сказал он.

Законом о федеральном бюджете его дефицит в 2018 году запланирован в размере 1,3% ВВП (1 трлн. 271 млрд. рублей), в 2019 году - 819 млрд. 100 млн рублей (0,8% ВВП), в 2020 году - 869 млрд. 800 млн рублей (0,8% ВВП). Последний раз профицит федерального бюджета фиксировался в 2011 году.

Минэкономразвития на перспективы исполнения бюджета при нынешних ценах на нефть смотрит оптимистичнее, чем Минфин. Еще два месяца назад ведомство оценивало потенциальный профицит по итогам 2018 г в 1,2 % ВВП (а объем пополнения ФНБ в этом сценарии - на 3 трлн. 500 млрд. рублей).

Отвечая на вопрос о том, несут ли риски для бюджета заимствования компаний с госучастием, Силуанов сказал: "Естественно, заимствования наших крупных компаний оцениваются специалистами Минфина. Мы видим, что наш платежный баланс и экономика еще три года назад функционировали при активных заимствованиях с мирового рынка - 3 % ВВП, то сейчас мы 1 % отдаем, платежный баланс выдерживает все эти наши платежи, это, по сути, отток капитала, и наша экономика справляется. Во всяком случае, мы переориентировались на внутренний инвестиционный ресурс. Внешние заимствования (корпоративного сектора - ИФ) значительно сократились, поэтому рисков (для бюджета - ИФ) нет", - заключил он.