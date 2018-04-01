Преподаватель биологии из Тобольска стала "Учителем года" в Тюменской области

Фото: vk.com/skm_72. Екатерина Бушуева вторая слева Фото: vk.com/skm_72. Екатерина Бушуева вторая слева

Преподаватель биологии из тобольского лицея Екатерина Бушуева победила в областном конкурсе "Учитель года 2018".

Региональный конкурс профессионального мастерства проходил в Тюмени в 26 раз. В номинации "Учитель года" участвовали 25 конкурсантов: учителя биологии, русского и иностранных языков, учителя начальной школы. В рамках заочного конкурса они написали эссе и представили персональный сайт участника.

Очный этап проходил на базе новой тюменской школы №63. Пять конкурсантов показали учебные занятия в музейном комплексе им. И.Я. Словцова и в историческом парке.

Преподаватель тобольского лицея Екатерина Бушуева провела урок в краеведческом музее "Государственная дума" по теме "Животный мир и деятельность человека". После занятия была защита методического семинара. Тобольский педагог представила концепцию – Эдьютейнмент (обучения через развлечение).

По итогам двух конкурсных мероприятий в суперфинал прошли пять человек. Они продемонстрировали свои мастер-классы. Завершающими испытаниями стали: педагогический совет, на котором обсуждали вопрос о современном уроке и возможностях его реализации в школах и образовательный проект.

Екатерина Бушуева в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" призналась, что победа для нее оказалась неожиданной.

"Честно говоря, до самого конца не верила в итоговую победу. Соперники были очень сильные. Победа была бы невозможной без всей нашей команды лицея. Коллеги оказывали поддержку и помощь в реализации самых смелых идей в конкурсных испытаниях", — рассказала победительница.

Теперь Екатерине Бушуевой предстоит представлять Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Учитель года 2018".

Евгений Новоселов