В музее семьи императора Николая II представят предметы из частных коллекций

Фото: Тобольский музей-заповедник Фото: Тобольский музей-заповедник

Предметы из федеральных музеев и частных коллекций прибыли в тобольский музей семьи императора Николая II.

Как сообщает пресс-служба тобольского музея-заповедника, до сентября 2018 года здесь будут экспонироваться предметы, предоставленные Центральным музеем Вооруженных Сил РФ, Российским национальным музеем музыки и Государственным архивом, также княгиней Ольгой Куликовской-Романовой и Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко – правнуком последнего тобольского губернатора. Кроме того, выставят предметы из псковского храма Святого Благоверного князя Александра Невского.

Тоболяки и гости города смогут увидеть Ветхий завет с пометками императора Николая II, личные вещи императрицы Марии Федоровны и Великой княгини Ольги Александровны, личный дневник последнего тобольского губернатора Николая Александровича Ордовского-Танаевского. Также будут представлены уникальные предметы из фондов тобольского музея-заповедника: плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль Александры Федоровны и многое другое.

Музей семьи императора Николая II начнет работу с 29 апреля.