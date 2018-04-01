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В музее семьи императора Николая II представят предметы из частных коллекций

Общество, 15:54 23 апреля 2018

Фото: Тобольский музей-заповедник

Предметы из федеральных музеев и частных коллекций прибыли в тобольский музей семьи императора Николая II.

Как сообщает пресс-служба тобольского музея-заповедника,  до сентября 2018 года здесь будут экспонироваться предметы, предоставленные Центральным музеем Вооруженных Сил РФ, Российским национальным музеем музыки и Государственным архивом, также княгиней Ольгой Куликовской-Романовой и Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко  – правнуком последнего тобольского губернатора. Кроме того, выставят предметы из псковского храма Святого Благоверного князя Александра Невского.

Тоболяки и гости города смогут увидеть Ветхий завет с пометками императора Николая II, личные вещи императрицы Марии Федоровны и Великой княгини Ольги Александровны, личный дневник последнего тобольского губернатора Николая Александровича Ордовского-Танаевского. Также будут представлены уникальные предметы из фондов тобольского музея-заповедника: плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль Александры Федоровны и многое другое.

Музей семьи императора Николая II начнет работу с 29 апреля.

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# музей , Романовы , Тобольск

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