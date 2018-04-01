Карманные деньги в детских часах

Фото компании ООО "Маяк" Фото компании ООО "Маяк"

Детские GPS-часы и программное обеспечение к ним представил резидент тюменского технопарка, компания ООО "Маяк".

"Мы являемся лидером российского рынка в своем сегменте, поставляя только качественные GPS-устройства и программное обеспечение", - отметил руководитель проекта "Маяк" Михаил Мандрыгин.

Детские часы "Маяк", которые показывали родителям в режиме реального времени, где находится их ребенок, тюменские новаторы оснастили дополнительной функцией. Теперь с помощью детских часов "Маяк" можно оплатить товары и услуги - это особенно актуально в школьных столовых, в магазинах у дома, в общественном транспорте. У родителей будет возможность полностью контролировать финансы ребенка: выставлять разовые и суточные лимиты списания прямо в приложении "Маяк", видеть, где были потрачены деньги.

"В связке со стандартными функциями часов "Маяк" (геопозиционирование ребенка, входящие и исходящие вызовы, кнопка SOS, прослушивание окружения) данный продукт будет взрывным на рынке. Новая функция призвана решить проблему утери наличных денег и банковских карт детьми – GPS-часы всегда на руке", - добавил Михаил Мандрыгин.

По его словам уже подготовили и протестировали первый прототип.

"Функция оплаты работает без сбоев, так как по сути часы имитируют банковскую карту. В настоящее время мы ведем переговоры с банками о партнерстве. Массовый запуск новой функции назначен на июль–август 2018 года. Заказать часы с функцией оплаты можно будет прямо в приложении "Маяк" или на сайте компании" - подытожил Михаил Мандрыгин.

Видео об оплате часами "Маяк" - https://youtu.be/IyUXlyOBRug

Ирина Шемякина