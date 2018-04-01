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В регионе проверят все учреждения для отдыха детей

Общество, 14:49 24 апреля 2018

www.ya-roditel.ru

Провести проверки в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, поручил прокурорам прокурор Тюменской области Владимир Владимиров в преддверии летней оздоровительной кампании.

Об этом он сообщил на Шестом открытом интерактивном  форуме прокуратуры Тюменской области "В защиту детства".     

Проверки пройдут в детских спортивных, оздоровительных, палаточных, пришкольных лагерях, организациях санаторно-курортного профиля (санатории, профилактории и т.п.), оздоровления и реабилитации (социально-реабилитационные центры), отдыха (центры организации детского досуга и занятости по месту жительства).

Основной этап проверки  будет проходить в период оздоровительной кампании.  

В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.

Итоги проверки будут подведены по окончании  летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба ведомства.

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# Владимир Владимиров , летняя оздоровительная кампания , проверки , прокуратура , форум

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