Тюменских садоводов научат выращивать вешенки

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Встреча садоводов в кандидатом сельскохозяйственных наук ГАУ Северного Зауралья Татьяна Майсямовой пройдет в Школе садоводов (ул. Республики, 13, аудитория № 10) 27 апреля в 16 часов.

Участники встречи обсудят, как вырастить вешенку, провести весенние работы в саду и остановить инсульт.

Основные темы школы: "Пробуем вырастить грибы на участке. Вешенка устричная", "Весенние работы в саду", "Стоп инсульт".

Все интересующие вопросы можно задать каждую пятницу с 16 до 17 часов по телефону 38-18-12, сообщают организаторы.