Культурная афиша Тюмени на май: спектакли, концерты и комедийное шоу

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В мае артисты порадуют тюменцев разнообразными спектаклями, концертами разных стилевых направлений и комедийным шоу от звезд "Comedy Club". Топ самых интересных событий месяца представило Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В начале месяца любителей театрального сезона порадуют спектаклем "Олеся", который состоится 1 и 2 мая в Тюменском драматическом театре и расскажет зрителям о яркой и драматичной истории любви и расплате за нее. В Тюменской филармонии 2 мая свое творчество представит известный камерный ансамбль из Армении и выступит с новой интересной программой "Музыка военного времени".

В праздничный день 9 мая в Тюменском драматическом театре покажут спектакль "Анна Франк", который повествует о событиях, описанных в дневнике 15-летней Анны Франк, погибшей в нацистском концлагере. 12 мая в Тюменской филармонии зрителей будут знакомить с симфоническим оркестром.

В конце месяца тюменцы увидят комедийное шоу "Comedy Club" с элементами интерактива. Выступающими вечера станут Гарик Харламов, Демис Карабидис и Тимур Батрутдинов. 28 мая театр Дмитрия Ефимова "Европа" представит юбилейное шоу "Нас миллионы" с самыми зрелищными номерами за всю историю театра.

Закроет культурную программу мая уникальный концерт певицы Пелагеи с новой эксклюзивной программой, в которой выступят участники команды Пелагеи из шоу "Голос 6" Ладислав Бубнар, Антон Лаврентьев, Алексей Сафиулин, Алла Меунаргия.