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Чествование победителей конкурса "Славим человека труда!" пройдет в Новом Уренгое

Общество, 11:41 26 апреля 2018

фото Уральского федерального университета

Торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа по итогам 2017 и 2018 годов состоится в Новом Уренгое 26 апреля. 

70 победителей и призеров из всех уральских регионов поздравят полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских и руководители ряда регионов федерального округа.

Напомним,  конкурс "Славим человека труда!" проводился по 15 номинациям. За звание лучших боролись фельдшера скорой медицинской помощи, сварщики, водители погрузчика и автослесари, лаборанты химического анализа, обвальщики мяса, пожарные, мехатроники, технологи-машиностроители, инженеры - электроэнергетики, конструкторы и по сварке, мастера по художественной обработке кости и рога, художественной обработке дерева, изготовлению традиционной куклы.

Как пишет "Север-Пресс", чествование победителей и призеров конкурса "Славим человека труда!" Уральского федерального округа пройдет в Новом Уренгое во дворце спорта "Звездный". 

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# Игорь Холманских , Славим человека труда

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