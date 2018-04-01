Чествование победителей конкурса "Славим человека труда!" пройдет в Новом Уренгое

фото Уральского федерального университета фото Уральского федерального университета

Торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа по итогам 2017 и 2018 годов состоится в Новом Уренгое 26 апреля.

70 победителей и призеров из всех уральских регионов поздравят полномочный представитель президента России в УФО Игорь Холманских и руководители ряда регионов федерального округа.

Напомним, конкурс "Славим человека труда!" проводился по 15 номинациям. За звание лучших боролись фельдшера скорой медицинской помощи, сварщики, водители погрузчика и автослесари, лаборанты химического анализа, обвальщики мяса, пожарные, мехатроники, технологи-машиностроители, инженеры - электроэнергетики, конструкторы и по сварке, мастера по художественной обработке кости и рога, художественной обработке дерева, изготовлению традиционной куклы.

Как пишет "Север-Пресс", чествование победителей и призеров конкурса "Славим человека труда!" Уральского федерального округа пройдет в Новом Уренгое во дворце спорта "Звездный".