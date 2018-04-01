На тюменские поля выйдут трактора нового поколения

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В весенне-полевой кампании 2018 года в Тюменской области примут участие 4 тыс. 229 тракторов, 3 тыс. 126 сеялок и 1 тыс. 969 культиваторов. Аграрии намерены испытать и новую энергонасыщенную технику.

Так, на поля Ишимского, Упоровского, Омутинского, Исетского районов и Заводоуковска выйдут трактора Петербургского завода "Кировец" К-744-р.

В трех хозяйства Упоровского района и Заводоуковска будут работать трактора нового поколения - "Кировец"-424. Эта техника четвертого класса предназначена для выполнения полевых операций и транспортных работ на дорогах общего пользования без дополнительных разрешений. Благодаря унифицированному сцепному устройству, "Кировец" К-424 подойдет и для подготовка почвы, и для посевных работ, и для внесения удобрений, а также в последующем для культивации и уборки сельскохозяйственных культур на междурядьях.

Также на тюменские поля выйдут девять единиц новых комбинированных посевных комплексов и сразу 17 новых единиц универсальных почвообрабатывающих машин, сообщили в областном департаменте АПК.