Альберт Новопашин рассказал о приоритетных направлениях работы областной прокуратуры

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина состоялась на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Ирина Шемякина: Добрый день, дамы и господа, уважаемые пользователи Интернета! На сайте информационного агентства "Тюменская линия" проходит интернет-конференция начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области старшего советника юстиции Альберта Новопашина. Ее тема: "О защите трудовых и социальных прав граждан Тюменской области".

Здравствуйте, Альберт Рафаилович.

Альберт Новопашин: здравствуйте.

Ирина Шемякина: первый вопрос от Елены из Тюмени. Как обстоят дела с выплатой зарплаты в Тюменской области? Сколько нарушений выявлено прокуратурой, сколько наказано виновных лиц? Есть ли уголовные дела? Какое наказание получают нерадивые руководители?

Альберт Новопашин: защита трудовых прав граждан, в том числе на своевременную оплату труда, находится в числе приоритетных вопросов в работе органов прокуратуры. Прокуроры в ежедневном режиме отслеживают обстановку с задержкой выплаты заработной платы и незамедлительно реагируют на нарушения прав работников и принимают исчерпывающий комплекс мер реагирования, направленных на восстановление прав. Ситуация с выплатой заработной платы в настоящее время достаточно серьезна, сумма задолженности перед работниками региона составляет более 169 млн рублей.

Прокуроры с начала текущего года выявили 1 тыс. 371 нарушение закона. Для их устранения внесено 134 представления, в суды направлено 834 иска о взыскании зарплаты, объявлено 59 предостережений о недопустимости нарушений трудового законодательства. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 105 лиц, к административной – 83.

По результатам прокурорских проверок в следственные органы направлено 18 проверочных материалов, по которым возбуждено 12 уголовных дел. В результате мер, принятых прокуратурой совместно с органами власти, следственным комитетом, приставами, государственной инспекцией труда в Тюменской области, в регионе с начала года были погашены долги по зарплате в общей сумме более 411 млн рублей.

Практика показывает, что суды региона, как правило, применяют такую меру уголовной ответственности, как штраф. Так, например, по факту невыплаты заработной платы 26 работникам ООО "Стройпроект 2025" в размере более 1,1 млн рублей гендиректор был осужден по ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Все потерпевшие – иногородние: из Алтайского и Пермского краев, Ямала.

Ирина Шемякина: в продолжение темы вопрос от Ольги Ивановны из Тюмени. В каких сферах самые большие долги по зарплате? Сколько долгов приходится на обанкротившиеся предприятия?

Альберт Новопашин: как правило, неблагоприятные явления в экономике в первую очередь сказываются на предприятиях, связанных с производством, строительством, переработкой, изготовлением различного оборудования. Применительно к сферам деятельности наиболее крупные суммы задолженности по оплате труда выявляются в организациях, осуществляющих или осуществлявших деятельность по производству (монтажу) оборудования (ООО "Завод ОПБ "Сибкомплектмонтаж", АО "Сибнефтегазмаш", ОАО "Тюменьпромвентиляция"), строительной сфере (ООО "СибСтройИнвест", ООО "Калинка-Строй").

Как показывает надзорная практика, такие предприятия чаще всего и уходят в банкротство. В 18 организациях, проходящих процедуры банкротства, сумма задолженности составляет более 138 млн рублей.

Прокуроры в первую очередь контролируют соблюдение требований законодательства арбитражными управляющими, которые проводят конкурсные производства. При установлении в действиях арбитражных управляющих нарушений, которые в том числе могут повлиять на сроки, на возможности погашения задолженности перед работниками по заработной плате, прокуроры применяют соответствующие меры реагирования. По требованию прокуроров арбитражных управляющих привлекают к дисциплинарной ответственности и по постановлениям прокуроров - к административной ответственности. Работа в отношении предприятий-банкротов находится в прокуратуре на особом контроле. В основном такие предприятия расположены в Тюмени и Тобольске.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Веры из Тюмени. Работаю продавцом в магазине без официального оформления, зарплату не платят. Куда мне надо обращаться? Как доказать, что я действительно работаю в магазине?

Альберт Новопашин: по вопросу легализации трудовых отношений работник может обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда в Тюменской области, которая вправе применить к работодателю меры административного воздействия, выдать предписание об устранении выявленных нарушений, неисполнение которого также влечет применение мер административного воздействия.

Работник также может обратиться в прокуратуру по месту нахождения работодателя, которая при наличии оснований примет в его защиту комплекс мер прокурорского реагирования, включая обращение с иском в суд об установлении юридического факта трудовых отношений, взыскании заработной платы, обязанности перечислить платежи во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования) и т.д.

Доказательствами по делу могут быть любые объективные данные, свидетельствующие об осуществлении конкретным лицом трудовых обязанностей: документы работодателя, включая кадровые, бухгалтерские документы, пропуски на объект, свидетельства о прохождении обучения, повышения квалификации и т.д., договоры о материальной ответственности, свидетельские показания других сотрудников.

Могу сказать, что в органы прокуратуры поступают подобные обращения, когда работник, не заключая трудовой договор, оказывается в ситуации, когда ему вознаграждение за труд не выплачивают. В связи с этим хочу обратиться к жителям нашего региона и порекомендовать заключать трудовые договоры при поступлении на работу. Это обезопасит и обеспечит работнику право на своевременное получение заработной платы и на другие социальные гарантии, такие как пенсия, отпуск.

Есть положительные примеры, когда прокуроры обращались в суд и судом восстанавливал трудовые права работника.

Ирина Шемякина: у Игоря Николаевича из Тюмени такой вопрос: на предприятии задерживают зарплату, писать официальную жалобу боюсь, чтобы не потерять работу. Что надо сделать, чтобы прокуратура провела проверку?

Альберт Новопашин: в данном случае не нужно опасаться за потерю рабочего места, вы имеете право отстаивать свое право на получение заработной платы. Если хотите себя обезопасить при обращении в прокуратуру, то в заявлении о нарушении трудовых прав конкретным работодателем можете указать просьбу о нераспространении сведений о заявителе (сохранении конфиденциальности).

Прокурор в любом случае организует и проведет соответствующую проверку в организации, причем проверка будет касаться не только обратившегося работника, а в целом прокурор прояснит ситуацию на предприятии с выплатой заработной платы всему трудовому коллективу. При наличии оснований меры реагирования будут приняты. Работодатель понесет соответствующий вид ответственности.

Работник также вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в Тюменской области, указав в обращении пожелание о неразглашении своих данных при проведении проверки. Ст. 358 Трудового кодекса РФ на государственного инспектора труда, который проводит проверку по обращению, возлагает обязанность — не разглашать данные. Поэтому никакой опасности для работника не должно быть.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Ирины из Тюмени. Писала жалобу в прокуратуру по электронной почте, прошло более 30 дней, ответа не было. Пришлось сделать несколько звонков, оказалось, что письмо до меня не дошло, отправили повторно. Неужели работники прокуратуры не должны проверить, дошло ли письмо до адресата? Ведь я могла написать жалобу в генеральную прокуратуру о том, что ответ не получила? Почему не отработана эта схема?

Альберт Новопашин: Федеральным законом №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" установлен порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в государственных органах и органах местного самоуправления.

В соответствии со ст.15 указанного Федерального закона по общему правилу письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

За нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В соответствии со ст.28.4 КоАП РФ возбуждение дел указанной категории относится к исключительной компетенции прокурора, рассматриваются данные дела судом.

Так, за 1 квартал 2018 года органами прокуратуры области в рамках надзора за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа.

За 2017 год по указанной статье КоАП РФ наказан 81 человек.

В органах прокуратуры отлажен четкий контроль за рассмотрением и направлением ответов в установленный законом 30-дневный срок. Если обращение поступило по электронной почте, соответственно ответ заявителю отправляется тоже по адресу электронной почты, с которого поступило обращение, если в самом обращении не значится просьбы отправить ответ по иному адресу. Если обращение пришло по почте, то ответ также оправляется по почте заказным письмом, что позволяет отследить момент получения адресатом ответа на обращение. Уверен, что в случае Ирины ответ был отправлен в установленный законом срок и был направлен по электронной почте. На каждое обращение есть надзорное производство, куда подшивается ответ и скриншот отправленного ответа. Если возникают вопросы, связанные с рассмотрением заявления, то Ирина вправе обратиться к вышестоящему прокурору. Проведем проверку и проясним все обстоятельства.

Ирина Шемякина: Елена из Тюмени пишет: у нас многодетная семья, как в области обстоят дела с бесплатным предоставлением земельных участков таким семьям? Контролирует ли ситуацию с предоставлением земельных участков прокуратура?

Альберт Новопашин: земельным кодексом Российской Федерации (пунктом 6 статьи 39.5) предусмотрена возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа. Уполномоченный орган по городу Тюмени и Тюменскому району – это департамент имущественных отношений Тюменской области, по другим районам – администрации районов. Случаи и порядок предоставления названной категории граждан земельного участка установлены законом Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" (от 05.10.2011 №64).

В соответствии с этим законом многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно дачный земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства при одновременном соблюдении условий: оба родителя (один родитель) проживают (проживает) на территории Тюменской области (включая проживание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа или Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) не менее 5 лет; на момент подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка многодетная семья проживает по месту жительства в Тюменской области; ранее данной многодетной семье бесплатно не предоставлялся земельный участок; многодетная семья состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях.

По статистике в период с 2011 года по 1 квартал 2018 года по городу Тюмени принято на учет 5 тыс. 329 семей указанной категории, по Тюменскому району – 1 тыс. 491 семья.

Фактически предоставлено земельных участков по городу Тюмени – 1 тыс. 653, по Тюменскому району – 613.

Работа органов власти по предоставлению земельных участков многодетным семьям постоянно в поле прокурорского внимания. Прокуроры реагировали на нарушения органов при вынесении решений об отказе в предоставлении участков, инициировали скорейшее выделение земель в районах для предоставления участков, на необходимость обеспечения предоставляемых участков инфраструктурой.

Ирина Шемякина: следующее сообщение от Евгения Павловича. Я - пенсионер, возможно ли мне получить удостоверение "Ветерана труда" при наличии временной регистрации? Зарегистрироваться по месту жительства не могу, поскольку имею двойное гражданство.

Альберт Новопашин: в соответствии с порядком изготовления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан, установленным постановлением администрации Тюменской области (от 20.12.2004 № 199-пк), одним из обязательных условий получения звания "Ветеран труда" в соответствии с региональным законодательством является факт постоянного проживания гражданина на территории Тюменской области.

Учитывая, что Евгений Павлович имеет двойное гражданство, а иных условий выдачи удостоверения "Ветерана труда" действующим законодательством не предусмотрено, соответственно право на его получение в данном случае не возникает.

Ирина Шемякина: Анастасия из Тюменского района пишет: я инвалид 3 группы, меня интересует, какие меры принимаются в случае нарушения прав социально незащищенных категорий граждан на территории области?

Альберт Новопашин: надзор за соблюдением законодательства о защите прав инвалидов, престарелых людей и иных социально незащищенных категорий граждан является приоритетным для прокуратуры. Наша работа регламентирована специальным приказом Генерального прокурора РФ. В целом в регионе созданы условия для обеспечения их жизнедеятельности.

Между тем по результатам прокурорских проверок были выявлены нарушения в сфере доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения социальных, коммерческих объектов, многоквартирных жилых домов. Нарушения выявлялись и в работе органов власти, связанные с обеспечением инвалидов жильем, необходимыми техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, начислением пенсии, трудоустройством.

В 2017 годы было выявлено более 400 нарушений закона в данной сфере, в целях устранения которых в суд направлено 24 исковых заявления, внесено более 150 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 120 должностных лиц, к административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено 12 лиц. Работа нами в этом приоритетном направлении продолжается.

Ирина Шемякина: Мария Евгеньевна из Тюмени пишет, могут ли частные пансионаты для престарелых и инвалидов располагаться в жилых домах?

Альберт Новопашин: однозначно нет. Размещение в жилом доме организации не допускается.

Согласно ч. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством.

Для информации могу сказать, что прокуратурой совместно представителями региональных департаментов социального развития, здравоохранения, МЧС, Роспотребнадзора, недавно проведены проверки исполнения действующего законодательства рядом организаций, оказывающих социальные услуги пожилым людям ("Близкие руки", "Комфорт", "Добрые руки").

Так, при проверке прокуратурой Центрального АО г. Тюмени ООО "Добрые руки", которое в одноименном пансионате для пожилых людей (Тюмень, ул. Голышева, 3) оказывает социальные услуги гражданам, было установлено, что вопреки указанному выше запрету пансионат размещен в жилом доме.

Прокуратурой директору ООО "Добрые руки" внесено представление об устранении нарушений закона, потребовано привести помещение в соответствие с законодательными требованиями. Устранение нарушений находится на контроле у прокурора.

При этом проверками повсеместно вскрыты факты несоответствия используемых помещений требованиям законодательства по обеспечению доступности маломобильных групп населения, нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, законодательства об основах социального обслуживания граждан, трудового законодательства.

Так, ни один из пансионатов с учетом индивидуальных способностей пожилых граждан и инвалидов к восприятию сигналов оповещения, не оборудован системами оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.

В пансионатах "Близкие руки" и "Комфорт" недостаточно штатных единиц для обеспечения полноценного ухода за пожилыми и инвалидами. При круглосуточном проживании шести клиентов в пансионате "Близкие руки" работает только один работник.

По результатам проверок для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности принят комплекс мер прокурорского реагирования: возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица оштрафованы, по результатам прокурорских представлений приняты меры к устранению нарушений.

Ирина Шемякина: Николай Павлович из Ишима пишет, в какой срок судебный пристав-исполнитель должен исполнить решение суда?

Альберт Новопашин: по общему правилу, установленному ст. 36 Федерального закона "Об исполнительном производстве", содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Как показывает практика прокурорского надзора, в деятельности судебных приставов-исполнителей довольно распространенным является нарушение установленных сроков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

В то же время неисполнение требований исполнительного документа в срок, предусмотренный Законом, само по себе не может служить основанием для вывода о допущенном судебным приставом-исполнителем незаконном бездействии.

Бездействие судебного пристава-исполнителя будет являться незаконным, если он имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры принудительного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, однако не сделал этого, чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного производства.

Если пристав в течении двухмесячного срока ничего не делал, либо создавал видимость работы, при том, что работать нужно было более активно для исполнительного решения, безусловно это будет нарушением, которое влечет за собой меры прокурорского реагирования. Деятельность судебных приставов в зоне постоянного внимания органов прокуратуры. К сожалению, значительное число обращений граждан поступает в прокуратуру именно на действия судебных приставов.

В 2017 году органами прокуратуры области выявлено более тысячи нарушений в сфере законодательства об исполнительном производстве, в том числе заключающихся в бездействии судебных приставов-исполнителей по конкретным исполнительным производствам. В целях их устранения принесено 122 протеста, внесено 79 представлений, по результатам рассмотрения которых 57 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ирина Шемякина: Екатерина из Тюмени спрашивает: какие обязанности возложены законом на застройщика в случае переноса им сроков ввода многоквартирного дома, возведение которого осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства?

Альберт Новопашин: согласно ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в случае, если строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Право дольщика изменить условия договора в части выполнения обязанностей застройщиком по вводу дома в эксплуатацию. Все дома на территории Тюменской области, которые строятся с привлечением средств граждан находятся на четком контроле территориальных прокуроров, в прокуратуре области ведутся соответствующие реестры, в которых в том числе отслеживаются сроки ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. По каждому факту переноса сроков прокурор выясняет основания такого переноса в случае необходимости применяются незамедлительные меры реагирования, это позволяет избежать появления долгостроев.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Евгения из Тюмени о лекарственном обеспечении: что делать, если на момент обращения в аптечную организацию лекарственный препарат, рецепт на бесплатное получение которого выдан врачом, отсутствует?

Альберт Новопашин: правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность утверждены соответствующим Приказом Минздрава России (от 11.07.2017 №403н).

Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте срока его действия при обращении лица к субъекту розничной торговли.

В случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата, указанного в рецепте, при обращении лица к субъекту розничной торговли рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли; рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошедший в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение десяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли.

Ирина Шемякина: Татьяна из Тюмени спрашивает: куда обратиться с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи?

Альберт Новопашин: согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в следующих формах государственный контроль; ведомственный контроль; внутренний контроль.

Полномочия по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало - Ненецкому автономному округу; ведомственный контроль - департаментом здравоохранения Тюменской области; внутренний контроль - руководитель медицинской организации.

Кроме того, федеральным законодательством предусмотрено проведение экспертизы качества медицинской помощи, правом осуществлять которую наделены эксперты качества медицинской помощи, включенные в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Полномочия по организации проведения данной экспертизы реализуются территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тюменской области.

Ирина Шемякина: следующее сообщение от Геннадия Петровича из Тюменского района: слышал, что принят закон разрешающий гражданам свободно собирать валежник. Так ли это?

Альберт Новопашин: в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, а также недревесных лесных ресурсов.

Статьей 32 ЛК РФ к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора, хворост, мох и т. д. В настоящий момент валежник не входит в те недревесные ресурсы, которые можно собирать.

Действительно, 18.04.2018 принят Федеральный закон № 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации", которым перечень недревесных лесных культур дополнен валежником.

Вместе с тем данный Федеральный закон вступит в силу только с 01 января 2019 года.

До этого времени сбор валежника физическим лицом для собственных нужд возможен только при заключении договора купли-продажи лесных насаждений с лесничеством, в отсутствие этого договора лицо может быть привлечено к ответственности за хищение федеральной собственности, которой являются леса.

Стоит отметить, что в 2017 году прокурорскими проверками особо внимание уделено вопросам соблюдения законодательства в сфере лесопользования. Проверками вскрыты нарушения законодательства при использовании лесов, в части ненадлежащей охраны лесов и земель лесного фонда, при заключении договоров купли-продажи лесных насаждении и др.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования в сфере лесопользования в 2017 году выявлено 604 нарушения закона, с целью устранения которых принесено 3 протеста, внесено 76 представлений об устранении нарушений закона (к дисциплинарной ответственности привлечено 72 лица, в суд направлено 13 исковых заявлений, привлечено к административной ответственности 87 лиц, объявлено 145 предостережений; возбуждено 29 уголовных дел по материалам направленным в порядке ст.37 УПК.

Ирина Шемякина: Виктория Александровна из Тюмени пишет: мною подано письменное обращение в государственный орган. С момента его регистрации прошло уже более месяца, однако ответа на него я не получила. Куда мне обращаться по данному поводу, кто и какую ответственность за это понесет?

Альберт Новопашин: с жалобой на неполучение ответа на обращение Вы вправе обратиться в органы прокуратуры.

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" установлен порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в государственных органах и органах местного самоуправления.

В соответствии с ч.1 ст.15 указанного Федерального закона по общему правилу письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

За нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В соответствии со ст.28.4 КоАП РФ возбуждение дел указанной категории относится к исключительной компетенции прокурора, рассматриваются данные дела судом.

Так, за 1 квартал 2018 года органами прокуратуры области в рамках надзора за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа.

За 2017 год количество наказанных должностных лиц по указанной статье КоАП РФ составило 81.

Ирина Шемякина: Владислав из Тюмени пишет: я был привлечен инспектором полка ДПС ГИБДД к административной ответственности по ч.1 ст. 12.9 КоАП РФ за нарушение скоростного режима. С данным постановлением инспектора я не согласен. Каков порядок его обжалования?

Альберт Новопашин: данный порядок предусмотрен ст. 30.1 КоАП РФ. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вами вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.

При этом должен быть соблюден срок обжалования, предусмотренный ст. 30.3 КоАП РФ – в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Кроме того, в случае вашего обращения в органы прокуратуры области при существенном нарушении процессуальных требования прокурором может быть принесен протест на не вступившее в законную силу постановление.

Так, в рамках надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения в 1 квартале 2018 года органами прокуратуры области принесено 194 протеста на незаконные постановления сотрудников Госавтоинспекции, за 2017 год их количество составило 520. Сроки не истекли, вмешиваемся по существенным нарушениям, поразившим права как привлекаемого к ответственности лица, так и потерпевшего от правонарушения: это неверная квалификация, нарушения процедуры привлечения, например нарушение сроков уведомления о составлении соответствующих процессуальных решений.

Ирина Шемякина: есть такие условия, по которым срок обжалования может быть увеличен, например, по состоянию здоровья?

Альберт Новопашин: законом определено 10 суток, мы можем ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, для этого вышестоящему должностному лицу необходимо предоставить сведения о том, что в течение 10 суток по объективным причинам не могли обратиться с заявлением. Тяжелое заболевание может послужить основанием для восстановления пропущенного срока.

Ирина Шемякина: Альберт Рафаилович, это были все вопросы от посетителей сайта информационного агентства "Тюменская линия". Вы можете обратиться к тем, кто наблюдал за интернет-конференцией.

Альберт Новопашин: во-первых, хочу всех поблагодарить за внимание, пожелать здоровья, успехов в реализации своих планов и, безусловно, исполнять требования законов Российской Федерации.

Ирина Шемякина