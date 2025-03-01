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Александр Моор проверяет подготовку к паводку в Казанском районе

Губернатор, 11:26 21 марта 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Село Казанское – первый крупный населённый пункт Тюменской области, который встретит большую воду. В прошлом году на этом месте было бескрайнее "ишимское море" – вся пойма ушла под воду.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях. Глава региона работает в Казанском районе и оценивает на месте подготовку к паводку.

Александр Моор напомнил, что на реке Ишим уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Допускается в том числе повторение ситуации прошлой весны – самый неблагоприятный сценарий.

Чтобы защитить село, в прошлом году на 650 метров была увеличена длина гидротехнических сооружений и построена противопаводковая земляная насыпь длиной 130 метров.

По предварительным прогнозам, паводок придёт в район к середине апреля.

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора ﻿

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# Александр Моор , паводок

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