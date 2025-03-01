В Тюменской области при подготовке к паводку сформирован резервный фонд

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Временные дамбы и насыпи общей протяженностью более 45 км построят для защиты населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления.

Данные о подготовке к паводку, как сообщает информационный центр правительства региона, представил на заседании Тюменской областной думы заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Работа идет в плановом режиме. Опыт 2024 года учтен. Откорректирован реестр населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления. Планируется построить временные дамбы и насыпи общей протяженностью более 45 км.

К работам по борьбе с паводком планируется привлечь около 1 тыс. 600 человек. В муниципалитетах определены места содержания эвакуируемых из зоны подтопления сельхозживотных.

Гидротехнические сооружения, поврежденные прошлогодним паводком, полностью отремонтированы в Ишиме и Ишимском районе.

Меры по борьбе с паводком прокомментировали депутаты. В частности, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Владимир Ульянов подчеркнул, что работа началась заблаговременно.

"В частности, в январе, феврале, марте уже шли работы по накоплению грунта для укрепления защитных сооружений и дамб. Проводилась работа по определению территорий, которые могут попасть под затопление. Разрабатывались планы эвакуации населения. Жители реагирует на угрозу паводка иначе, чем в прошлом году. Есть понимание ситуации", — сказал он.

Ранее глава МЧС Александр Куренков рекомендовал регионам РФ изучить опыт Тюменской области по борьбе с паводком.