Первую партию мешков доставили в Абатский район для укрепления насыпей

| Фото: пресс-служба администрации Абатского района | Фото: пресс-служба администрации Абатского района

Первая партия мешков и полиэтиленовой пленки поступила в Абатский район. Они необходимы для укрепления временных грунтовых защитных насыпей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В муниципалитете приступили к формированию материального резерва в связи с неблагоприятными прогнозами по весеннему паводку 2025 года.

"По итогам муниципальной закупки сегодня в Абатский район поступила первая партия мешков и полиэтиленовой пленки, используемых для укрепления временных грунтовых защитных насыпей. Также в наличии имеется резерв бутилированной питьевой воды, которая будет доставляться на отрезаемые половодьем территории", - сообщил глава района Игорь Васильев.

Также сейчас составляется печень объектов и населённые пункты, где потребуются работы по возведению временных защитных сооружений.