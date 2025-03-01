В Тюменском районе провели учения по подготовке к паводку

| Фото: тг-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: тг-канал главы Тюменского района Ольги Зиминой

Всероссийские командно-штабные учения провели на дамбе с. Червишево 18 марта. Мероприятие плановое, написала в своих социальных сетях глава Тюменского района Ольга Зимина.

"По уточненным прогнозам специалистов, на реках, протекающих по территории района, паводок маловероятен. Уровень воды в Туре и Пышме ожидается на отметке ниже нормы весеннего половодья", - добавила она.

Свои практические действия отработали сотрудники МЧС и МВД, росгвардейцы, медики, добровольные пожарные и дружинники, волонтеры, работники ресурсоснабжающих организаций, специалисты органов местного самоуправления и жители села Червишево.

На учениях присутствовали главы и представители всех сельских поселений района. Ольга Зимина обсудила с ними основные моменты возможного паводка, проанализировала этапы ликвидации ЧС и эвакуацию населения в пункт временного размещения.

"Неоценимый опыт получил и мой дублер Иван Гуляев. Ещё на Дне самоуправления в сентябре прошлого года договорились, что будем привлекать Ивана на крупные мероприятия. Сегодня он принял участие в заседании районной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стал свидетелем активной фазы противопаводковых учений в Червишево", - резюмировала глава муниципалитета.

Напомним, командно-штабные учения по подготовке к паводку состоялись сегодня и в Тюмени.