В Тобольском районе обследуют гидротехнические сооружения

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Обследование гидротехнических сооружений, контроль за паводковой ситуацией в зонах возможного подтопления - ближайшие планы. Их обсудили на заседании межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Тобольского района.

"Прошлая весна выдалась для региона непростой. В Тобольском районе мы мобилизовали все силы и средства, сделали большую работу. В сёлах, оказавшихся в зоне риска, обустраивали земляные насыпи, преграждали путь большой воде укреплениями из мешков с песком и щебнем. Помогали нам в этом волонтёры. Ещё раз благодарю добровольцев за самоотверженность! Вместе удержали: не допустили подтопления ни одного дома, хотя паводок подобрался близко. Этой весной Росгидромет снова дает неутешительные прогнозы. Высокий уровень воды специалисты предварительно прогнозируют в реке Ишим. Несмотря на то, что Иртыш и Тобол пока в пределах нормы, мы планово готовимся к развитию любого сценария весны", - написал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Также намечен план работ по профилактике сезонных пожаров. В Тобольском районе осенью провели опашку населённых пунктов - создали 204 км минерализованных полос. Провели субботники, установили в поселениях 30 пожарных гидрантов.

"Как только сойдёт снег, выйдем на весеннюю уборку территорий и обновим полосы. Призываю жителей прибрать свои приусадебные участки. Сейчас ведём процедуру регистрации добровольных пожарных дружин для того, чтобы внести их в муниципальный реестр", - сказал Митрюшкин.