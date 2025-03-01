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В Ярковском районе отработали порядок действий при размыве дамбы

Общество, 17:36 19 марта 2025

Администрация Ярковского района | Фото: Администрация Ярковского района

Учения по ликвидации последствий условного паводка прошли в Ярковском районе. 162 специалиста служб жизнеобеспечения и пожарно-спасательных подразделений МЧС России отработали алгоритм действий в случае размыва дамбы.

По легенде, из-за резкого таяния снега и интенсивных дождей уровень воды в реке Тобол поднялся, что привело к образованию промоины в теле дамбы шириной 1,5 м и глубиной до 0,7 м. В результате в зоне подтопления оказались 19 домов в районе ул. Колхозной. Общая численность пострадавших - 32 жителя, в том числе пятеро детей и три представителя социально незащищенных категорий.

На импровизируемое место происшествия прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Развернут пункт временного размещения. Для укрепления дамбы и предотвращения прорыва к месту были направлены специалисты дорожно-строительного управления. Всего в учениях было задействовано 60 единиц техники и одно плавсредство, сообщает администрация Ярковского района.

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# подготовка к паводку , учения , Ярковский район

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