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Оригинальная картина Питера Рубенса и репродукции его живописи представлены в Тюмени

Общество, 10:42 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оригинальная картина "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" Питера Пауэла Рубенса и около 50 репродукционных гравюр по живописным произведениям, которые создавали в его мастерской ученики, в том числе Антонис ван Дейк, представлены в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Выставку "Рубенс и его время" привезли в Тюмень сотрудники Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.

Заместитель генерального директора музея Сергей Мурзин рассказал, что изначально полотно великого фламандского живописца, поступившее из Эрмитажа в 1972 году, считалось копией.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"В 2012 году после проведения достаточно смелых реставрационных работ, исследований, была установлена подлинность полотна. Пробы материалов подтвердило время. И с тех пор мы смело утверждаем, что это подлинник работы Рубенса. И она стала настоящим украшением нашего музея", - подчеркнул Мурзин.

Над картиной "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" Рубенс работал вместе с учениками Антонисом ван Дейком и Якобом Йордансом в 1618–1620 гг. Тюменцы уже видели эту работу, но в составе другой экспозиции.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Основу выставки составляют редкие гравюры, выполненные мастерами резца под руководством Рубенса, и работы, созданные уже после его смерти. В их числе: "Воскрешение Лазаря", "Юпитер и Антиопа", "Святое семейство с птичкой", "Святой Себастьян" и другие.

По мнению искусствоведов, все работы позволяют проследить, как наследие великого фламандца распространилось по всей Европе, оказало влияние на поколения художников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Благодаря этим работам мы можем узнать личную сторону великого живописца по его портретам и его семьи. Видим евангельские и ветхозаветные сюжеты, мифологическую тематику. Увидим, как художники XVIII века вдохновлялись работами фламандца. Посетители смогут погрузиться в эпоху Рубенса, при этом они не устанут от компактной выставки", - уверена ведущий методист по музейно-образовательной деятельности музейного комплекса им. И. Я. Словцова Ирина Савич.

Выставка "Рубенс и его время" работает до 29 мая.

Возрастное ограничение: 6+.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# выставка , картины , музей Словцова , Рубенс

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