Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Тобольском районе

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Жителей Тобольского района приглашают на вакцинацию от клещевого энцефалита. Областная больница №3 уже получила 7 тыс. доз вакцины для взрослых и 2 тыс. — для детей.

В обязательном порядке проводится ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация граждан из группы риска. Как сообщает администрация Тобольского района, обязательно прививки стоит сделать тем, кто занят сельскохозяйственными, гидромелиоративными, строительными работами - чья профессиональная деятельность связана с посещением лесов и полей.

Среди детей бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита подлежат юные геологи, ребята, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством в отрядах мэра и прочими работами в лесу. Родителям напоминают: чтобы поставить прививку ребенку, необходимо обратиться к участковому педиатру.

Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приемное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по улице Красноармейская, 6