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В Тюменском районе открыли мобильный пожарный пост

Общество, 17:43 28 апреля 2018

фото МЧС России по Тюменской области

Мобильный пожарный пост на базе автоприцепа открыли в селе Мичурино Тюменского района 28 апреля, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пост оборудован мотопомпой, огнетушителями, боевой амуницией и пожарными рукавами. Это поможет пожарным добровольцам в борьбе с огнем и в ликвидации паводка. 

"Это знаменательное событие для жителей сельского поселения и мичуринской добровольной пожарной дружины. Залогом успеха в тушении пожара является скорость и слаженность действий пожарных специалистов. Данный пожарный пост будет способствовать своевременному реагированию добровольной дружины на различного рода огненные бедствия. Мобильность поста позволит тушить как бытовые, так и ландшафтные пожары", - сказал заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц.

Мобильный пожарный пост открылся между двумя профессиональными праздниками огнеборцев: 17 апреля отмечалось 100-летние Советской пожарной охраны, 30 апреля празднуется 369 годовщина пожарной охраны России.

"Ни для кого не секрет, что профессия пожарного трудна и опасна. Уверен, что мобильный пост, оборудованный мотопомпой, огнетушителями, боевой амуницией и пожарными рукавами окажет пожарным добровольцам посильную помощь не только в борьбе с огнем, но и в случае неблагоприятной паводковой ситуации",  – подчеркнул врио первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области  Алексей Пархомович. 

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# Мичурино , пожарный пост , Тюменский район

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