В Тюменском районе открыли мобильный пожарный пост

фото МЧС России по Тюменской области фото МЧС России по Тюменской области

Мобильный пожарный пост на базе автоприцепа открыли в селе Мичурино Тюменского района 28 апреля, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пост оборудован мотопомпой, огнетушителями, боевой амуницией и пожарными рукавами. Это поможет пожарным добровольцам в борьбе с огнем и в ликвидации паводка.

"Это знаменательное событие для жителей сельского поселения и мичуринской добровольной пожарной дружины. Залогом успеха в тушении пожара является скорость и слаженность действий пожарных специалистов. Данный пожарный пост будет способствовать своевременному реагированию добровольной дружины на различного рода огненные бедствия. Мобильность поста позволит тушить как бытовые, так и ландшафтные пожары", - сказал заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц.

Мобильный пожарный пост открылся между двумя профессиональными праздниками огнеборцев: 17 апреля отмечалось 100-летние Советской пожарной охраны, 30 апреля празднуется 369 годовщина пожарной охраны России.

"Ни для кого не секрет, что профессия пожарного трудна и опасна. Уверен, что мобильный пост, оборудованный мотопомпой, огнетушителями, боевой амуницией и пожарными рукавами окажет пожарным добровольцам посильную помощь не только в борьбе с огнем, но и в случае неблагоприятной паводковой ситуации", – подчеркнул врио первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович.