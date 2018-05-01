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Тюменские подростки познакомятся с наставниками

Общество, 08:13 01 мая 2018

#Шанс72. Фото организаторов

Первые встречи наставников с подростками пройдут 6, 12, 19 и 20 мая. 100 наставников познакомятся с ребятами, которые нуждаются в помощи и поддержке взрослых или имеют трудности в общении со сверстниками.

Участники проекта выполнят серию упражнений на знакомство, где расскажут о себе, своих увлечениях и навыках. Также их ждут задания на командообразование.

"Важно, чтобы на первой встрече ребята смогли раскрыться и нашли именно того человека, который станет другом и придет на помощь. Для того, чтобы образовались пары "наставник-ребенок", мы подготовили для участников разнообразные упражнения, которые помогут выстроить доверительный диалог", — пояснила руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

В этом году к команде наставников присоединились 100 активных тюменцев — представители разных сфер деятельности: политики и спортсмены, маркетологи и психологи, тренеры и руководители молодежных сообществ, художники и журналисты, врачи и геологи.

После знакомства пару "наставник-ребенок" ждет продуктивная работа: каждый месяц они будут посещать совместные творческие и прикладные мастер-классы, психологические тренинги или спортивные занятия. Кроме того, наставник составит индивидуальный план мероприятий, где покажет подростку варианты интересного и полезного досуга.

Для того, чтобы принять участие в социальном проекте "Шанс", необходимо зарегистрироваться. Участие в проекте бесплатное, пишет "КП-Тюмень". 

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