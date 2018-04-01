В Крыму возобновили поездки по единому билету

Фото: avit-spb.ru Фото: avit-spb.ru

Перевозки пассажиров в Крым по единому билету начинаются с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

На данный момент оформлено почти 60 тыс. проездных документов: из них 39 тыс. 695 — в Крым, 20 тыс. 164 – из Крыма. Перевозки автобусами по единому билету с использованием поездов будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара, Анапы в семь городов полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Оформить единый билет в Крым можно при оформлении железнодорожного проездного документа в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте "РЖД" за 90 суток до планируемой даты поездки.

Кроме того, ЕТД осуществляет перевозки по единому билету с использованием автоэкспресса Fly&Bus из нового терминала аэропорта "Симферополь" в города и санатории Крыма. "Единый" билет можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях, а также по прилету в кассах при предоставлении авиабилета.

С 2014 года по единому билету перевезено порядка 1,5 млн человек, сообщает РИА Новости.