Операции на открытом сердце стали более безопасными - тюменские врачи внедрили новые технологии

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Кровяную кардиоплегию внедрили в "Областной клинической больнице № 1". Этот комплекс позволит более эффективно защитить сердечную мышцу во время операций на открытом сердце, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Во время операции на определенный отдел аорты накладывают зажим, после чего вводят кардиоплегический раствор (максимально приближен по составу с кровью), который через коронарные артерии обеспечивает миокард кислородом. Для пациента это состояние близко к естественному, снижаются нарушения восстановления кровяного тока, эффективнее проходит реабилитация.

В настоящее время из-за технологических сложностей лишь несколько клиник в стране используют кровяную кардиоплегию. Внедрить новый метод в "ОКБ № 1" помог приглашенный эксперт - заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний города Кемерово Борис Хаес. Команда кардиохирургов и анестезиологов-реаниматологов "ОКБ № 1" под его руководством провели три операции с применением кардиоплегии. Все они прошли успешно.