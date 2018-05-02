Тюменский госпиталь ветеранов войн признан лучшим в России

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Коллективу Тюменского госпиталя для ветеранов войн вручен диплом и кубок победителя в номинации "Доступность первичной специализированной медико-санитарной помощи" на V Всероссийском съезде геронтологов и гериатров в Москве, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В работе съезда приняли участие 854 делегата из 53 регионов России, а также представители Бельгии, Великобритании, Израиля, Италии, Сербии, Франции. Это ежегодное мероприятие научного медицинского сообщества в области изучения старения и гериатрической медицины.

Делегаты съезда - ведущие международные и российские эксперты в области геронтологии и гериатрии, главные специалисты-гериатры регионов России, представители служб социальной защиты населения, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, социального бизнеса. По словам главного врача тюменского госпиталя Альберта Юсупова, его коллектив гордится таким признанием коллег.

"Особенно для нас важно, что оценивало нас не только профессиональное сообщество. В жюри конкурса были представлены врачи, общественные деятели, представители социальных служб. Наша работа была в центре пристального внимания и тем важнее для нас это признание, эта награда", - заметил он.

За три дня работы съезда проведено 23 научных симпозиума по различным медицинским специальностям и отраслям.