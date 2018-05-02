Жительниц Тюмени научат добиваться своих целей

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Girl power" для жительниц Тюмени, желающих добиться значимых целей в жизни, начал свою работу. В течение 21 дня девушки, зарегистрировавшиеся в проекте на информационном ресурсе "Мой портал", будут принимать участие в обучающих мастер-классах, спортивных мероприятиях.

В первой встрече приняли участие 45 молодых тюменок. Девушки сыграли в игру, в ходе которой познакомились друг с другом и узнали о желаниях, которые каждая из них хочет исполнить, после чего послушали лекцию Марии Синюковой о продвижении интеллектуального продукта в социальных сетях.

"Мир все больше стремиться к стиранию гендерных различий в профессиональной сфере. В пространстве интернета этих различий вообще почти нет. Надо просто обладать знаниями и активно идти к цели", – подчеркнула Мария Синюкова.

Следующую встречу для участниц провела радиоведущая, автор курсов голоса и речи Мария Кондратович. Она рассказала девушкам о том, как избавиться от уральского говора и слов-паразитов, объяснила принципы успешного публичного выступления. О том, где пройдут следующие мастер-классы от успешных и интересных тюменцев можно узнать на странице проекта "ВКонтакте", пишет "Мой портал".