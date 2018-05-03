ТюмГУ станет региональным центром по развитию финансовой грамотности

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Профильной кафедре ТюмГУ предложили стать региональным представителем МГУ по продвижению финансовой грамотности в Тюменской области, сообщает пресс-служба вуза.

Предложение поступило в ходе работы круглого стола по формированию компетенций в области финансовой грамотности в Москве. В его работе приняли участие доцент кафедры ТюмГУ Ирина Огородникова и профессор Валерий Гамукин.

На заседании присутствовали представители Министерства образования и науки РФ, представители Банка России, Министерства финансов РФ. Вместе с участниками они обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества различных структур в сфере активизации финансового просвещения.

"В частности, профильной кафедре ТюмГУ предложили стать региональным представителем МГУ по продвижению финансовой грамотности в Тюменской области и реализовать дополнительные программы по расширению компетенций студентов неэкономических специальностей. Предварительные договоренности были достигнуты, - рассказала заведующая кафедрой финансов, денежного обращения и кредита ФЭИ ТюмГУ Елена Корчемкина. - Элективный курс "Мир финансов", который разработала и ведет Ирина Огородникова, пользуется популярностью среди студентов университета, обучающихся с использованием индивидуальных образовательных траекторий, и кафедра активно развивает это направление".