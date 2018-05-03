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Ямальский "Бессмертный полк" растет с каждым годом

Общество, 11:43 03 мая 2018

Ямальский "Бессмертный полк". Фото ИА "Север-Пресс"

Около 25 тыс. северян почтят память героев Великой Отечественной войны в "Бессмертном полку" на Ямале. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс".

Масштабы ямальского "Бессмертного полка" с каждым годом увеличиваются. В 2017 году на улицы ямальских городов и поселков вышли более 23 тыс. участников акции. В 2018 году планируется участие примерно 25 тыс. ямальцев, среди которых будет и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. 

В рамках празднования Дня Победы в арктическом регионе пройдут и другие гражданско-патриотические акции, среди которых "Георгиевская ленточка", "Вальс Победы", "СПАСИБОЗАПОБЕДУ", "Вахта памяти" и другие.

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# Бессмертный полк , Дмитрий Кобылкин , Ямал

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