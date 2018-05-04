Омская компания признана виновной в загрязнении почвы на левом берегу Туры

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

137 млн рублей составил размер ущерба от загрязнения почвы на левом берегу Туры компанией ООО "Мерк" из Омска. Директор компании признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в декабре 2017 г. Советский районный суд Омска признал директора ООО "Мерк", экс-директора ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" Дмитрия Золотарева виновным пр статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет заниматься лицензируемыми видами деятельности. Приговор в марте 2018 года вступил в законную силу.

Как указано в приговоре суда, "Золотарев посредством использования указанных выше предприятий с 2010 по 2015 годы с промышленных предприятий из разных регионов страны собрал отходы конденсаторов и трансформаторов, содержащие полихлордифенилы (совтол, трихлордифенил и пентахлордифенил), имеющие I класс опасности, общей массой 489 тыс. 57 кг. За обезвреживание указанных отходов на счета ООО "Мерк", ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" было перечислено более 41,8 миллиона рублей. Между тем опасные отходы без их обезвреживания были незаконно размещены на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других субъектов Российской Федерации".

Тюменской природоохранной прокуратурой установлено, что отходы были размещены на левом берегу реки Туры вблизи ул. Алебашевской.

В ходе прокурорской проверки специалисты управления Росприроднадзора по Тюменской области в январе и марте 2018 года отбирали пробы почвы. Результаты лабораторных исследований показали многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями. Площадь загрязненного участка - 26 тыс. 496 кв. м.

Размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей.

Природоохранная прокуратура передала материалы проверки в следственный отдел по Центральному округу Тюмени следственного управления СКР по Тюменской области, где по ним 3 мая возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, помимо Золотарева, причастны и другие лица.

Расследование находится на контроле прокуратуры области.