Российские хоккеисты всухую обыграли французов на Чемпионате мира

Сборная России по хоккею в чемпионате мира обыграла команду Франции/фото Федерации хоккея России Сборная России по хоккею в чемпионате мира обыграла команду Франции/фото Федерации хоккея России

Со счетом 7:0 завершилась игра между национальной сборной России и командой из Франции в рамках Чемпионата мира 2018 в Дании, сообщает Федерация хоккея России.

С первых минут российская команда пошла в атаку, активно использовав прессинг в чужой зоне. Это принесло свои плоды уже на 8 минуте, когда точную передачу Евгения Дадонова в касание замкнул Кирилл Капризов. Еще через 30 секунд сборная получила численное преимущество и практически сразу его реализовала - здорово на добивании сыграл никем не прикрытый Павел Бучневич. Еще через две минуты снова сработала связка Капризов - Дадонов, но на сей раз завершал комбинацию уже нападающий "Флориды" - 3:0.

Во втором периоде российская дружина имела достаточно моментов для того, чтобы забросить. Сначала Артем Анисимов с пятака не попал в створ ворот, затем Бучневич имел хороший момент, но помешали защитники. В середине периода Павел Дацюк классной передачей из-за ворот вывел на ударную позицию Дадонова, но его вовремя накрыли игроки сборной Франции. В конце второго отрезка российская сборная все-таки забила. Вновь изящный пас от Дацюка и Капризов оформляет дубль - 4:0.

В третьем периоде в воротах сборной Франции появился Роман Кюменер, но уже через две минуты неприятный рикошет после броска Александра Барабанова застал его врасплох. Еще через две минуты команда получила второе большинство в матче и снова его реализовала. Дацюк нашел передачей Максима Шалунова и тот неотразимо с кистей послал шайбу в верхний угол ворот - 6:0. В конце матча хоккеисты России в третий раз получили численное преимущество и снова здорово разыграли лишнего - Артем Анисимов с пятака послал шайбу точно под перекладину - 7:0 - сборная России одерживает уверенную победу в первом матче на чемпионате мира 2018 в Дании.

Следующий матч российские хоккеисты проведет 6 мая. Соперником станет сборная Австрии. Начало матча в 13 часов 15 минут по московскому времени.