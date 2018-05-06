Профориентационный проект "Перспектива" заинтересовал школьников

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Профориентационный проект "Перспектива" поможет школьникам в выборе профессии. Элективный курс разработал центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

В конце апреля на базе школы №69 ребятам предложили создать вымышленного персонажа и придумать альтернативу его жизни в случае не поступления в вуз или увольнения, например. На протяжении двух часов команды из разных школ шаг за шагом выстраивали жизнь игрового персонажа, размышляя о его будущем. В завершение нужно было презентовать своего героя комиссии и ответить на вопросы жюри.

Как пояснила ведущий психолог отдела профессиональной ориентации граждан Любовь Заворина, в этом году школ, которые приняли участие в этом проекте, стало значительно больше, соответственно и уровень эффективности проекта "Перспектива" растет с каждым годом.

"Хотелось бы отметить, что в этом году работа команд была более динамичной, жизненные траектории персонажей более разнообразными. Если в прошлом году все персонажи как один создавали многодетные семьи и получали высшее образование, то в этом году игровые персонажи делали музыкальную карьеру без образования, занимались наукой", - пояснила она.

По отзывам школьников, проект является информативным и полезным, помогает получить сведения об профессиях, разобраться в себе, пишет "Мегатюмень"