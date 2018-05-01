  • 11 мая 201811.05.2018пятница
  • USD62,5229
    EUR74,1772
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер западный

Охотникам напоминают о противопожарном режиме в регионе

Общество, 11:54 11 мая 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Весенняя охота на пернатую дичь на территории Тобольского, Уватского, Вагайского муниципальных районов Тюменской области начинается с 12 по 16 мая.

Охотникам необходимо помнить о том, что на территории региона с 29 апреля действует особый противопожарный режим, сообщает управление МЧС России по Тюменской области. 

Каждый охотник должен знать, что безопасен костер лишь тогда, когда он разведен по правилам пожарной безопасности и находится под постоянным присмотром.

Место костра после использования необходимо тщательно засыпать землей или залить водой, пока не прекратится тление.

Частой причиной возникновения пожара в период охоты является использование при стрельбе в лесу пыжей из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, например, из бумаги, деревянных опилок, пакли.

Соблюдение охотниками всех правил пожарной безопасности, при нахождении в лесу и вблизи водоемов поможет не допустить возникновения пожаров.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# особый противопожарный режим , охота , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 11.05.2018В Тюмени на улице Рижской ограничили движение транспорта
13:21 11.05.2018На публичных слушаниях тюменцы выступили в защиту зеленых территорий
13:10 11.05.2018Почта России открывает весеннюю декаду подписки
13:00 11.05.2018Молодые географы примут участие в летней школе РГО