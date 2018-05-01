Охотникам напоминают о противопожарном режиме в регионе

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Весенняя охота на пернатую дичь на территории Тобольского, Уватского, Вагайского муниципальных районов Тюменской области начинается с 12 по 16 мая.

Охотникам необходимо помнить о том, что на территории региона с 29 апреля действует особый противопожарный режим, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Каждый охотник должен знать, что безопасен костер лишь тогда, когда он разведен по правилам пожарной безопасности и находится под постоянным присмотром.

Место костра после использования необходимо тщательно засыпать землей или залить водой, пока не прекратится тление.

Частой причиной возникновения пожара в период охоты является использование при стрельбе в лесу пыжей из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, например, из бумаги, деревянных опилок, пакли.

Соблюдение охотниками всех правил пожарной безопасности, при нахождении в лесу и вблизи водоемов поможет не допустить возникновения пожаров.