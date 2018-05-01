На публичных слушаниях тюменцы выступили в защиту зеленых территорий

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Площадь зоны озелененных территорий в квартале улиц Республики – Минская – Котовского – Мельникайте в Тюмени увеличится более чем на 8 тыс. кв. м.

Это решение приняли общественники и сотрудники администрации города на публичных слушаниях по проекту изменений в правила землепользования и застройки Тюмени 10 мая.

На слушаниях собрались более 50 жителей города. Вопросы, связанные с изменениями, вносимыми в генплан города, заинтересовали экологов, общественных деятелей и рядовых жителей областного центра.

Горожане, обеспокоенные возможным сокращением зеленых территорий в городе, пришли на слушания с комнатными растениями и даже плакатами. Поводом для беспокойства стала вырубка 361 дерева в районе автовокзала. Напомним, ООО "ТюменьСтройИнвест" уже заплатило в городской бюджет более 6 млн рублей за эту вырубку на участке будущего строительства рынка "Универсальный".

Экологи и общественники подняли вопрос о восстановлении парка у автовокзала. Руководивший встречей заместитель главы администрации города Руслан Кухарук напомнил участникам слушаний, что эта тема не входит в повестку.

Фото - ИА "Тюменская линия" Фото - ИА "Тюменская линия"

Согласно регламенту, были рассмотрены вопросы о внесении изменений в карту градостроительного зонирования с учетом решений генплана города. Присутствующие выступили с предложениями и возражениями о переводе ряда земель рекреационной категории в общественно-деловую или под жилое строительство.

Все предложения и замечания, поступившие от участников встречи, приняты и будут рассмотрены на соответствие законодательству Российской Федерации, Тюменской области, а также муниципальным правовым актам города.

Николай Ступников