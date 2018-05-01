Начался прием заявок на отборочный этап World Robot Olympiad 2018

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"Еда имеет значение" - так обозначена тема регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады, которая пройдет в Тюмени 15 мая.

150 команд предложат свое видение ресурсосберегающего земледелия, улучшения качества питания, обеспечения продовольственной безопасности.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, с каждым годом задания олимпиады становятся сложнее, а требования к технике и программированию-жестче.

Регистрация участников продолжается. По предварительным данным в Тюмень съедутся более 150 команд. Программу мероприятия можно посмотреть на сайте.

Задания призваны развить ресурсосберегающее земледелие, улучшить качество питания, обеспечить продовольственную безопасность, устранить голод. Олимпиада является отборочным этапом World Robot Olympiad 2018.

Победители представят Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в IT-городе Иннополисе с 22 по 24 июня, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".