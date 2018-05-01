Воздушных змеев запускали в Ялуторовском районе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс-фестиваль воздушных змеев, посвященный 95-летию Ялуторовского района, собрало множество зрителей.

Семья Гусевых украсили своего змея фотографиями с видами сельских поселений, а на ленты нанесли их названия.

Помимо красоты полета и оформления "птицы", строгое жюри оценивало сплоченность и самопрезентацию каждой из восьми команд-участниц конкурса, пишет "Тюменская область сегодня".

Как пояснил один из членов жюри, директор спортивной школы Ялуторовского района Михаил Бахтин, выбрать лучшую команду оказалось не просто, поэтому совещаться пришлось достаточно долго, но больше всех баллов по всем параметрам набрала семья Гусевых.