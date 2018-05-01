  • 12 мая 201812.05.2018суббота
  • USD61,7354
    EUR73,5145
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер северо-западный

Воздушных змеев запускали в Ялуторовском районе

Общество, 11:18 12 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс-фестиваль воздушных змеев, посвященный 95-летию Ялуторовского района, собрало множество зрителей.

Семья Гусевых украсили своего змея фотографиями с видами сельских поселений, а на ленты нанесли их названия.

Помимо красоты полета и оформления "птицы", строгое жюри оценивало сплоченность и самопрезентацию каждой из восьми команд-участниц конкурса, пишет "Тюменская область сегодня". 

Как пояснил один из членов жюри, директор спортивной школы Ялуторовского района Михаил  Бахтин, выбрать лучшую команду оказалось не просто, поэтому совещаться пришлось достаточно долго, но больше всех баллов по всем параметрам набрала семья Гусевых.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 12.05.2018В Ялуторовске сыграют в настольные игры
11:40 12.05.2018В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся встречать космонавтов
11:18 12.05.2018Воздушных змеев запускали в Ялуторовском районе
10:36 12.05.2018Форум "УТРО-2018" пройдет в Курганской области