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Новые корпуса на "Омском беконе" построят из тюменских стройматериалов

Экономика, 12:31 12 мая 2018

Производственный процесс. фото: www.profmodul.ru

Тюменский завод "Профмодуль" стал основным подрядчиком для большой стройки в Омской области.

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Продо" приступил к возведению новых корпусов на "Омском беконе".

"Всего будет построено 28 объектов, включая основные корпуса для выращивания поголовья свиней и вспомогательные здания. С "Омским беконом" мы начали работать несколько лет назад и выдержали достаточно серьезную конкурентную борьбу между производителями сэндвич-панелей из многих регионов. При изготовлении строительной продукции использовалось инновационное покрытие, которое по своим характеристикам нисколько не уступает зарубежным аналогам и оказывается гораздо выгоднее по цене", - рассказал немецкий партнер тюменского завода Клаус Шольц. 

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