В Ялуторовске сыграют в настольные игры

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Турнир по настольным играм YouthGames пройдет в Ялуторовске 13 мая. Около 100 человек попробуют свои силы в "Дженге", "Воображариуме", "Активити" и многом другом.

Проект стал одним из победителей первой волны регионального грантового конкурса "Моя идея". Перед началом игры участники получат маршрутные листы, в котором будут указаны 3 станции. Как пишет "Мегатюмень", на каждой из них команды будут зарабатывать баллы, играя в настольные игры.

"Очень приятно осознавать, что твой проект выиграл грант. Это дало мне возможность вывести сверстников из телефонов и просто хорошо провести время вместе на турнире YouthGames и в дальнейшем тоже. Раньше в Ялуторовске был клуб любителей настольных игр. Мы хотим возродить это движение и вернуть живое общение – самое ценное, что у нас есть", — поделилась руководитель проекта Елизавета Зелинская.