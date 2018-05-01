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Серебряные волонтеры заряжают сверстников хорошим настроением

Общество, 14:43 12 мая 2018

фото: благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Надежда Сергеева в 67 лет стала волонтером в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Тюменка по мере возможности посещает маломобильных граждан на дому, в стационаре, совместно со сверстниками изготавливает украшения для сада и огорода, занимается дизайном цветников, организует акции по уборке придомовых территорий, парков и скверов города.

"Мы общительны, счастливы и веселы. Мы — пенсионеры", - говорит волонтер.

Вместе с Надеждой в "серебряные" волонтеры пошли тюменки, которые раньше работали экономистами, строителями и учителями в Тюмени, пишет "Вслух.ру".  

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