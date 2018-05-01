Названы победители турнира юных математиков

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III межрегиональный турнир юных математиков ТЮМ_72 завершился в Тюменской области.

В первый день соревновались команды 5-7 классов. Во второй и третий дни турнира выявляли сильнейших в высшей лиге. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, высшая лига состояла из команд-победителей и призеров математических состязаний всероссийского уровня. Им предстояло сыграть в авторские игры "Домино" и "Пенальти", именно там выявились команды-лидеры, которые далее боролись друг с другом за звание победителей и призеров в математических боях.

"Замечательно, что интерес и доверие к турниру на тюменской земле растет из года в год в геометрической прогрессии, поднимая на качественно новый уровень интерес к решению нестандартных задач, веру в командную работу", - рассказала директор областной физико-математической школы Наталья Фомичёва.

В результаты в высшей лиге среди 7 классов победителем стала команда "ЦДМО-7" из Кургана, призерами – тюменский "Додекаэдр". В параллели 8 классов победила курганская команда "ЦДМО-8-1", пишет "АиФ -Тюмень".