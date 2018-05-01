Легендарный рокер Ник Рок-н-ролл даст концерт в Санкт-Петербурге

фото афиши предстоящего концерта фото афиши предстоящего концерта

Легендарный тюменский рокер Ник Рок-н-ролл отправился на гастроли в Санкт-Петербурге. Его выступление состоится в культурном центре "Сердце" 20 мая.

На следующий день после концерта, 21 мая, в музыкальном доме "SLONDONEBA" пройдет творческая встреча Ника с другими классиками советского рока: Николаем Михайловым и Анатолием Гуницким.

Гости мероприятия смогут задать музыкантам вопросы и послушать живые выступления, пишет "Тюменская область сегодня".