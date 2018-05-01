Первые выпускники тобольской фабрики проектного менеджмента вышли на стажировки

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Стажировки для будущих организаторов городских событий Тобольска продлятся до 20 мая.

Ранее в тобольском мультицентре "Моя территория" прошла образовательная программа, где участники посетили 11 практических интенсивов и 3 лекции от 12 федеральных и региональных экспертов проекта. Будущие организаторы развивали надпрофессиональные компетенции, учились основам социального проектирования и администрирования. Кроме того, узнали о стратегиях медиапродвижения проектов в соцсетях.

"Важно, чтобы молодежь сегодня стремилась работать в команде, высказывала свои идеи по развитию города и общества в целом. Мы создали условия для их коммуникации, в которых комфортно заводить новые знакомства и привлекать единомышленников в свои команды. Первый этап проекта показал, что участники готовы действовать, им интересно саморазвитие и общение, несмотря на разницу в возрасте и профессиональном образовании", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Итоги работы Фабрики проектного менеджмента подведут 20 мая в мультицентре "Моя территория". В формате итоговой аттестации работников участники, успешно прошедшие все этапы проекта, получат сертификаты о прохождении фабрики, пишет "Мегатюмень".