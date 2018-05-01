Школьники Тюменского района - победители международного конкурса чтецов

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Школьники из Тюменского района Салават Саитов и Наиля Каримова стали победителями в средней и старшей возрастной категории в VIII Международном конкурсе чтецов им. Габдуллы Тукая.

Конкурс имени великого татарского поэта и просветителя проводится с 2011 года. С 2016 года он приобрел статус международного.

В оргкомитет конкурса поступило свыше 500 заявок, из них к прослушиваниям был допущен только 361 человек, в числе которых 150 чтецов из Казани, 123 - из районов Республики Татарстан, 66 - из разных других регионов России. Двадцать два человека – иностранцы, представляющие Китай, Японию, Турцию, Узбекистан и Таджикистан.

Во второй тур прошли всего 95 участников – школьники, студенты театральных и музыкальных училищ, творческих высших учебных заведений, сообщает "Аргументы и Факты в Западной Сибири".