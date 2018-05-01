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Фасады ишимских детских садов обновят

Общество, 19:34 13 мая 2018

фото: администрация Ишима

Яркие и красивые фасады появятся в ишимских детских садах №8, №9, №14 на ул. 30 лет ВЛКСМ и в детском саду №24 по ул. 40 лет Победы.

Общеобразовательные и спортивные учреждения Ишима тоже не останутся без внимания: работы по преображению внешнего облика детской спортивно-юношеской школы олимпийского резерва уже начались. Следующим шагом для строителей станет школа №8, которую ждет капитальный ремонт входной группы, кровли, фасада, санузлов.

Также ведется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №12 и строительству нового корпуса детского сада №5 "Елочка" на 150 мест, а стадион "Центральный" ожидает ремонт волейбольного зала, беговой дорожки, раздевалок и зала силовых нагрузок, пишет "Тюменская область сегодня". 

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